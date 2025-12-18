Benatia si racconta | dalla Roma alla Juventus fino al Marsiglia dirigente

Medhi Benatia, ex difensore di grande spessore, oggi dirige con passione e dedizione. Dalla Roma alla Juventus, fino al Marsiglia, il suo percorso è stato segnato da successi e sfide. Ora, come dirigente, osserva il calcio con occhi diversi, ma l’amore per il gioco e il senso di appartenenza restano intatti, alimentando il suo impegno nel mondo del pallone.

Medhi Benatia oggi guarda il calcio da una prospettiva diversa, ma la fame, la passione e il senso di appartenenza sono rimasti identici a quando guidava la difesa in campo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrale di Roma e Juventus, ora direttore sportivo del Marsiglia, ha ripercorso i momenti chiave della sua carriera e della sua nuova avventura dirigenziale. Il Marsiglia e la svolta immediata. Benatia torna con la memoria al suo arrivo all'Olympique Marsiglia, nel novembre 2023, in un momento delicatissimo per il club. Cinque sconfitte consecutive, un ambiente spento, una squadra che sembrava aver smarrito identità e orgoglio.

