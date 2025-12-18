Benatia | Marcavo io Koulibaly per quel gol alla Juve non ho dormito tre notti

Nel 2018, un gol memorabile di Koulibaly contro la Juve ha lasciato il segno nella storia, ma dietro quella rete c’è anche la sfida ravvicinata con Benatia. Ricordo di una marcatura intensa, di notti insonni e di una rivalità che ha reso quell’episodio ancora più speciale. Un momento che rimane impresso, simbolo di passione e determinazione nel calcio italiano.

Era il 2018, Juventus-Napoli 0-1, Koulibaly in elevazione segna un gol diventato poi iconico. Lo marcava Medhi Benatia. "La presi malissimo, non ho dormito per tre giorni. Si fece male Chiellini e io giocai forse una delle mie migliori partite. Perdemmo 1-0 ma potevamo stare sotto di tre, feci salvataggi su salvataggi, poi Albiol al 90' mi fece un mezzo blocco, Koulibaly saltò e fece un gol incredibile. La giornata successiva a San Siro con l'Inter Allegri mi mise fuori e io non la presi bene: sembrava fosse tutta colpa mia". Da allora Benatia ha fatto in tempo a cambiare vita: due anni fa è tornato al Marsiglia, come dirigente.

