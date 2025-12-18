Benatia, ex difensore della Juventus, rivela retroscena e emozioni legate alla sua avventura bianconera. Tra ricordi di Allegri, l’addio alla società, il gol di Koulibaly e il controverso rigore contro il Real Madrid, l’italo-marocchino apre il suo cuore, svelando dettagli inediti di una carriera tra luci e ombre che ancora fanno discutere.

© Internews24.com - Benatia Juventus, i retroscena e quel rigore mai digerito: «Pensavo di chiudere la carriera a Torino»

Inter News 24 Benatia, ex difensore bianconero, è tornato sui rapporti con Allegri, sull’addio, sul gol di Koulibaly e sul discusso rigore contro il Real Madrid. Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia, oggi direttore sportivo del Marsiglia ed ex difensore della Juventus, è tornato a parlare di alcuni passaggi chiave della sua esperienza in bianconero. Un racconto intenso, fatto di aspettative, delusioni e momenti che hanno segnato profondamente la sua carriera, sia dal punto di vista sportivo che umano. Benatia ha ripercorso innanzitutto il periodo che precedette il suo addio a Torino, spiegando come l’idea iniziale fosse quella di chiudere la carriera alla Juventus e di provare l’assalto definitivo alla Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Calciomercato Juventus, oltre al danno la beffa: quel giocatore del Como era stato a Torino per visitare le strutture. Il retroscena

Leggi anche: L’ultima volta di Real Madrid-Juventus, quel sogno e quel rigore surreale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Benatia: «Guidolin è l’allenatore a cui devo di più. Marsiglia? I giocatori devono metterci passione. Su CR7 dico una cosa» - Benatia in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato del passato, ma anche del presente. calcionews24.com