Benatia Juventus i retroscena e quel rigore mai digerito | Pensavo di chiudere la carriera a Torino

Benatia, ex difensore della Juventus, rivela retroscena e emozioni legate alla sua avventura bianconera. Tra ricordi di Allegri, l’addio alla società, il gol di Koulibaly e il controverso rigore contro il Real Madrid, l’italo-marocchino apre il suo cuore, svelando dettagli inediti di una carriera tra luci e ombre che ancora fanno discutere.

Inter News 24 Benatia, ex difensore bianconero, è tornato sui rapporti con Allegri, sull’addio, sul gol di Koulibaly e sul discusso rigore contro il Real Madrid. Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia, oggi direttore sportivo del Marsiglia ed ex difensore della Juventus, è tornato a parlare di alcuni passaggi chiave della sua esperienza in bianconero. Un racconto intenso, fatto di aspettative, delusioni e momenti che hanno segnato profondamente la sua carriera, sia dal punto di vista sportivo che umano. Benatia ha ripercorso innanzitutto il periodo che precedette il suo addio a Torino, spiegando come l’idea iniziale fosse quella di chiudere la carriera alla Juventus e di provare l’assalto definitivo alla Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

