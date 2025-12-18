Benatia | Guidolin è l’allenatore a cui devo di più Marsiglia? I giocatori devono metterci passione Su CR7 dico una cosa

In un’intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’, Medhi Benatia ripercorre momenti chiave della sua carriera, sottolineando l’influenza di Guidolin e condividendo le sue opinioni sul Marsiglia e su Cristiano Ronaldo. Tra ricordi e riflessioni, il difensore marocchino offre uno sguardo autentico sul suo percorso e sulle sfide attuali, rivelando il suo punto di vista senza esitazioni.

