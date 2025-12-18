Benatia | Guidolin è l’allenatore a cui devo di più Marsiglia? I giocatori devono metterci passione Su CR7 dico una cosa
In un’intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’, Medhi Benatia ripercorre momenti chiave della sua carriera, sottolineando l’influenza di Guidolin e condividendo le sue opinioni sul Marsiglia e su Cristiano Ronaldo. Tra ricordi e riflessioni, il difensore marocchino offre uno sguardo autentico sul suo percorso e sulle sfide attuali, rivelando il suo punto di vista senza esitazioni.
Benatia in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato del passato, ma anche del presente. Senza tralasciare alcuni retroscena Medhi Benatia, ex difensore di Udinese, Roma, Bayern e Juventus, è oggi un apprezzato dirigente del Marsiglia. Dopo una parentesi da agente, è tornato nel club dove tutto era iniziato, portando la sua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Livorno in crisi, Doga: "I giocatori devono avere un atteggiamento diverso. Formisano? Ne parleremo in società, siamo tutti in discussione"
Leggi anche: Benatia: «De Zerbi è arrivato al Marsiglia dopo il no di Fonseca e un interesse per Conceiçao»
IL MATTINO - Napoli-Udinese-Benatia, manca solo il "si" di Guidolin - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, Napoli ed Udinese hanno trovato un accordo per il franco- areanapoli.it
Juve, il retroscena di Guidolin: 'A Benatia mancava una cosa' - Bologna per DAZN, ha svelato un retroscena su Medhi Benatia, difensore bianconero allenato ai tempi dell'Udinese: "L'ho salutato prima della partita, ... calciomercato.com
"AVREI PICCHIATO GUIDOLIN" L'inizio a Udine con Francesco Guidolin in panchina non è stato semplice per il Tucumano: "Una volta a cena ho detto a Guidolin: ‘Ti avrei voluto picchiare per come mi hai trattato i primi 6 mesi all’Udinese’. Siamo scoppiati a ri - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.