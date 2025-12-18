Benatia | Gol di Koulibaly? Non ho dormito per tre giorni Per Allegri era solo colpa mia Quando tornò Bonucci gli dissi…

Benatia rivela i momenti intensi vissuti durante quella partita decisiva, condividendo emozioni e pensieri che hanno segnato il suo percorso. Tra sensazioni di colpa e riconoscimenti, il difensore marocchino apre il suo cuore, offrendo uno sguardo autentico su un episodio che ha lasciato il segno nella sua carriera e nella memoria dei tifosi.

| Benatia: “Il gol di Koulibaly Impossibile dimenticarlo, non ho dormito per tre giorni. Si fece male Chiellini e io giocai forse una delle mie migliori partite: salvataggi su salvataggi, Albiol al 90’ mi fece un mezzo blocco, Koulibaly saltò e segnò un gran gol. La x.com

