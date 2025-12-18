Il Verona punta a una plusvalenza già a gennaio con Belghali, obiettivo di Spalletti per la fascia destra. Tuttavia, un ostacolo si presenta: il club scaligero chiede 14 milioni di euro per il talento della nazionale algerina. La trattativa si infittisce, mentre i bianconeri valutano le prossime mosse per rinforzare l’attacco e rispettare le proprie strategie di mercato.

© Juventusnews24.com - Belghali Juve, il Verona spera nella plusvalenza già a gennaio. Spunta un ostacolo che frena i bianconeri: cos’è successo

Belghali Juve, l’obiettivo per la fascia destra di Spalletti. Il Verona chiede 14 milioni per la freccia della nazionale algerina. La Juventus ha puntato i fari su una delle rivelazioni più interessanti della Serie A per potenziare le corsie laterali di Luciano Spalletti. Il nome nuovo sul taccuino di Damien Comolli è quello di Rafik Belghali, esterno di spinta classe 2002 che si sta imponendo all’attenzione dei grandi club con la maglia dell’ Hellas Verona. Come riferito dal quotidiano L’Arena, la società scaligera non chiuderebbe la porta a una partenza immediata nella sessione di gennaio, sperando di concretizzare una plusvalenza straordinaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Calciomercato Juve, il club dell’obiettivo bianconero vuole la plusvalenza già a gennaio: c’è un ostacolo esterno. Ecco cosa sta succedendo, l’Inter osserva

Leggi anche: Molina Juve, l’Atletico Madrid non farà partire l’esterno a gennaio. Bianconeri costretti a cambiare strategia: cos’è successo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calciomercato Serie A – Lotta a tre Juve, Inter e Roma per Belghali: le ultimissime; Inter, Roma e Juve su Belghali. Il Verona lo valuta 15 milioni; Juventus su Belghali: contatti col Verona e valutazioni per gennaio; Calciomercato Roma, si segue Belghali per la fascia. C'è la concorrenza di Juventus e Inter.

Belghali, il Verona sogna la plusvalenza "importante": Juve ed Inter sull'algerino - Rafik Belghali, esterno destro classe 2002 della nazionale algerina, può diventare il pezzo pregiato del mercato del Verona: come riportato da "L'Arena", gli scaligeri ... tuttojuve.com