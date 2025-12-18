Belghali Inter l’esterno del Verona è un obiettivo per i nerazzurri a gennaio C’è da battere questo club di Serie A

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter punta a rinforzare la fascia destra con Belghali, giovane talento del Verona, nel mercato di gennaio. La corsa tra i nerazzurri e la concorrenza della Juventus si infiamma, rendendo l’asse Milano-Verona uno dei temi principali della sessione invernale. Un trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri e accendere nuovi duelli sul mercato di Serie A.

belghali inter l8217esterno del verona 232 un obiettivo per i nerazzurri a gennaio c8217232 da battere questo club di serie a

© Calcionews24.com - Belghali Inter, l’esterno del Verona è un obiettivo per i nerazzurri a gennaio. C’è da battere questo club di Serie A

Belghali Inter, l’Inter punta sul giovane talento del Verona per rinforzare la fascia destra. Da battere la concorrenza della Juventus L’asse di mercato tra Milano e Verona si prepara a diventare uno dei temi caldi della prossima sessione invernale. Nel mirino dell’Inter c’è Rafik Belghali, laterale destro dell’Hellas Verona che sta impressionando in questa stagione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Belghali Inter, l’esterno del Verona ha stregato i nerazzurri! Ecco perché può essere lui il prescelto per il colpo a gennaio

Leggi anche: Chi è Belghali, l’esterno che si sta prendendo la scena a Verona e che ha stregato la Juve in vista di gennaio: l’identikit dell’obiettivo per la fascia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Belghali Inter l’esterno del Verona ha stregato i nerazzurri! Ecco perché può essere lui il prescelto per il colpo a gennaio; Belghali Inter sfida alla Juve anche per l’esterno del Verona! Ausilio ha già fatto la sua prima mossa.

belghali inter l8217esterno veronaBelghali, il Verona sogna la plusvalenza "importante": Juve ed Inter sull'algerino - Rafik Belghali, esterno destro classe 2002 della nazionale algerina, può diventare il pezzo pregiato del mercato del Verona: come riportato da "L'Arena", gli scaligeri ... tuttojuve.com

belghali inter l8217esterno veronaPres Verona: “Giovane e Belghali? Sarebbe un problema se non piacessero ma…” - Italo Zanzi, presidente del Verona, intervistato dal Corriere di Verona, ha parlato così del futuro di Giovane e Rafik Belghali ... msn.com

belghali inter l8217esterno veronaInter, piace Belghali, concorrenza alla Juve? - Inter: piace Rafik Belghali, terzino algerino dell’Hellas Verona I dirigenti dell’Inter Milan starebbero monitorando con attenzione il profilo di un internazionale ... tuttojuve.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.