Belghali Inter l’esterno del Verona è un obiettivo per i nerazzurri a gennaio C’è da battere questo club di Serie A

Belghali Inter l'esterno del Verona è un obiettivo per i nerazzurri a gennaio
L’Inter punta a rinforzare la fascia destra con Belghali, giovane talento del Verona, nel mercato di gennaio. La corsa tra i nerazzurri e la concorrenza della Juventus si infiamma, rendendo l’asse Milano-Verona uno dei temi principali della sessione invernale. Un trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri e accendere nuovi duelli sul mercato di Serie A.
Belghali Inter, l’Inter punta sul giovane talento del Verona per rinforzare la fascia destra. Da battere la concorrenza della Juventus L’asse di mercato tra Milano e Verona si prepara a diventare uno dei temi caldi della prossima sessione invernale. Nel mirino dell’Inter c’è Rafik Belghali, laterale destro dell’Hellas Verona che sta impressionando in questa stagione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
