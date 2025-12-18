Belghali Inter l’esterno del Verona è un obiettivo per i nerazzurri a gennaio C’è da battere questo club di Serie A

L’Inter punta a rinforzare la fascia destra con Belghali, giovane talento del Verona, nel mercato di gennaio. La corsa tra i nerazzurri e la concorrenza della Juventus si infiamma, rendendo l’asse Milano-Verona uno dei temi principali della sessione invernale. Un trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri e accendere nuovi duelli sul mercato di Serie A.

Pres Verona: “Giovane e Belghali? Sarebbe un problema se non piacessero ma…” - Italo Zanzi, presidente del Verona, intervistato dal Corriere di Verona, ha parlato così del futuro di Giovane e Rafik Belghali ... msn.com

Inter, piace Belghali, concorrenza alla Juve? - Inter: piace Rafik Belghali, terzino algerino dell’Hellas Verona I dirigenti dell’Inter Milan starebbero monitorando con attenzione il profilo di un internazionale ... tuttojuve.com

Altro che Giovane, l'Inter ha acceso i fari su Rafik Belghali, esterno del Verona che si è imposto subito in serie A, con un valore che è cresciuto rapidamente rispetto i 2M€ spesi dagli Scaligeri. @larenait x.com

Pedullà - L’Inter aveva già chiesto informazioni su Rafik Belghali prima dello stop di Dumfries. Per l’esterno classe 2002 la richiesta si aggira intorno ai 15 milioni di euro: l’Hellas Verona vorrebbe trattenerlo fino al termine della stagione, ma la situazione potrà - facebook.com facebook

