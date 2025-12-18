Belghali Inter Ausilio torna a muoversi col Verona dopo Giovane | ecco la valutazione fatta dagli scaligeri

Ausilio torna a muoversi sul mercato con il Verona, dopo aver trattato Giovane. Gli scaligeri hanno espresso una valutazione precisa sull’esterno destro, segnando un nuovo passo nelle strategie di mercato del club. Un interesse che potrebbe portare a sviluppi importanti nelle prossime settimane, in un contesto di rinnovamento e ambizioni crescenti per la squadra.

Inter News 24 per l’esterno destro. L’asse di mercato tra Milano e Verona è pronto a infiammarsi in vista della sessione invernale. La dirigenza dell’ Inter ha acceso i radar sul “Bentegodi” alla ricerca di rinforzi funzionali per la rosa di Cristian Chivu, individuando nell’Hellas una bottega cara ma ricca di talento. Se da tempo si parla di un interesse concreto per Giovane, promettente talento brasiliano, nelle ultime ore le gerarchie degli obiettivi nerazzurri sembrano essersi ribaltate. 🔗 Leggi su Internews24.com

