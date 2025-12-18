Belen Rodriguez la famiglia vuole allontanarla dall’Italia? Ha bisogno di staccare la spina

Belen Rodriguez attraversa un momento delicato, tra gossip e difficoltà personali. Dopo aver ammesso di aver fatto uso di tranquillanti, si vocifera di un suo possibile allontanamento dall’Italia per “staccare la spina”. La showgirl si trova al centro di attenzione e in un periodo di riflessione, alla ricerca di una pausa per ritrovare equilibrio e serenità.

© Bollicinevip.com - Belen Rodriguez, la famiglia vuole allontanarla dall'Italia? "Ha bisogno di staccare la spina" Momento delicato per Belen Rodriguez, si allontanerà per un po' dall'Italia? L'indiscrezione. Non è un periodo semplicissimo per Belen Rodriguez, nelle scorse settimane è finita al centro del gossip per essersi presentata ad un evento non proprio in forma, ha poi spiegato che aveva abusato con i tranquillanti. Belen Rodriguez (Screen Ig @belenrodriguezreal) Stando a quanto ha rivelato il Settimanale Oggi, la sua famiglia è preoccupata per la showgirl ed è per questo che vorrebbe farla allontanare per un po' dall'Italia. Questo è ciò che si legge: "Dicono che ' Belen avrebbe bisogno di staccare la spina per un po' e ritrovare la sua serenità.

