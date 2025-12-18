L’ultimo episodio riguardante Belen desta preoccupazione: la famiglia desidera riportarla in Argentina. Da anni, la showgirl si è sempre presa cura dei suoi cari, invitando i genitori a trasferirsi in Italia quando la sua carriera era in pieno sviluppo. Ora, la situazione sembra aver preso una piega diversa, lasciando i fan in apprensione per il suo stato di salute e il suo benessere.

Da sempre Belen ha raccontato di farsi carico della sua famiglia. Lo ha fatto ormai più di 15 anni fa, quando ha invitato i genitori Gustavo e Veronica a trasferirsi in Italia dopo che lei, proprio qui, aveva intrapreso una brillante carriera di showgirl. Oggi però succede il contrario: sono. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Lucia Pettenon morta di tumore a 45 anni, l'ultimo messaggio alla famiglia prima di essere sedata: «Vi voglio bene, ora dormirò per sempre»

Leggi anche: Nerviano Medical Sciences, ultimo appello: “Non disperdiamo questo bene”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Belen non sta bene, la famiglia vuole riportarla in Argentina: l'ultimo episodio è preoccupante; “Belen fuori dalle scene, la sua salute prima di tutto”. L’ultima indiscrezione; Belen Rodriguez, l'imprevisto a St. Moritz: «Mi ha lasciata così, ha detto sta cadendo e se ne è andato»; Cecilia a cena con Belen e la famiglia, ma Ignazio non c'è: spunta una foto (subito cancellata). Il retroscena.

Belen non sta bene. La sorella Cecilia si riavvicina: "Non vuole stare da sola, telefonate infinite" - Lo dimostra quanto sta avvenendo in queste settimane tra le sorelle Rodriguez, reduci da una brutta lite ... today.it

Come sta ora Belen Rodriguez: l’attacco di panico e il coraggio della conduttrice - Negli ultimi giorni lo stato di salute della conduttrice ha fatto preoccupare moltissimo il pubblico. dilei.it

Belen, stop forzato: la showgirl rivede la sua agenda lavorativa, non sta bene - Belen Rodriguez attraversa un momento delicato e sceglie di ridurre gli impegni in Rai, partecipando meno al programma radiofonico Matti da Legare. quilink.it

NON PUÒ LASCIARLA SOLA. BELEN NON STA BENE, NUOVE COSE DOPO QUEL VIDEO

"Non sta bene e ha preso questa decisione". Belen, periodaccio: ora si è saputo tutto - facebook.com facebook