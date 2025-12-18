Belen non sta bene Il piano della famiglia per riportarla in Argentina

Belen Rodriguez attraversa un momento complicato, e la famiglia sta pianificando un ritorno in Argentina per offrirle supporto e serenità. La showgirl potrebbe decidere di prendere una pausa dall’Italia, cercando ristoro e forza nel suo paese d’origine. Una decisione che riflette il desiderio di ritrovare equilibrio e affrontare con rinnovata energia le sfide della vita.

© Dilei.it - "Belen non sta bene". Il piano della famiglia per riportarla in Argentina Belen Rodriguez sarebbe pronta a staccare la spina e lasciare l'Italia per ritrovarsi. Una scelta che, secondo la famiglia della showgirl, sarebbe necessaria per aiutarla a superare un momento particolarmente difficile della sua esistenza. Papà Gustavo e mamma Veronica starebbero infatti convincendo la figlia a tornare in Argentina per dedicarsi davvero a sè stessa lontano da paparazzi, gossip e scandali. Come sta Belen Rodriguez?. Solo qualche settimana fa Belen Rodriguez, con grande coraggio e sincerità, aveva confessato di soffrire di attacchi di panico. La showgirl aveva parlato della sua salute mentale, raccontando di non stare bene e di aver chiesto aiuto.

