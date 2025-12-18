Non perdere l’appuntamento con Beautiful, in onda oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Nella puntata di questa sera, i protagonisti scopriranno dettagli sorprendenti sulla misteriosa donna cremata, portando a nuove rivelazioni nella trama. Resta con noi per rivivere i momenti più emozionanti e scoprire cosa riserva il futuro di questa soap americana.

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 18 dicembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 18 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon dice a Finn che la donna cremata non era Sheila perché il corpo aveva tutte e dieci le dita dei piedi. Finn è scettico, ma Deacon è irremovibile. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

