© Internews24.com - Bastoni Inter TV, carica Supercoppa: «Possiamo vincere un trofeo»

Inter News 24 Bastoni Inter TV: alla vigilia di Bologna Inter, il difensore nerazzurro indica intensità e fame come chiavi per arrivare in finale di Supercoppa Italiana. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in programma a Riad, Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’ Inter e punto di riferimento della retroguardia nerazzurra, ha parlato ai microfoni di Inter TV, trasmettendo fiducia ma anche grande rispetto per l’avversario. Il centrale classe 1999 ha innanzitutto sottolineato il valore del percorso che ha riportato l’Inter ancora una volta in Arabia Saudita, evidenziando come la presenza costante nella competizione sia il frutto del lavoro svolto nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

