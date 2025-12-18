Bastoni e lame, nel mirino un ventiquattrenne.

Un giovane di 24 anni vittima di un'aggressione brutale, un raid violento che ha lasciato l’intera comunità scioccata. Bastoni e lame si sono abbattuti su di lui in un attacco sferrato con ferocia, ben diverso da una semplice rapina. La scena, cruda e inquietante, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla violenza che ormai minacciano le strade di ogni giorno.

Un’aggressione troppo violenta per far pensare solo a una rapina a un passante. Un raid con bastonate e lame per portare via portafogli e smartphone. In quattro contro uno. Il ferito è un ventiquattrenne marocchino con precedenti di polizia, che si trova tuttora ricoverato al Policlinico: non è in pericolo di vita, già nelle prossime ore potrebbe essere sentito dai carabinieri. Stando alle prime informazioni, il giovane nordafricano è stato bloccato dal gruppo qualche minuto prima della mezzanotte di ieri all’angolo tra via Ovada e via Cusi, in zona Barona, preso a bastonate e colpito con diversi fendenti da arma da taglio alla testa, alle spalle e alle braccia; poi gli sconosciuti si sono allontanati con il portafogli e il cellulare del ventiquattrenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

