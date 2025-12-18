Bastoni si presenta con determinazione alla vigilia di Bologna-Inter in Supercoppa, sottolineando l’importanza dell’occasione e la fiducia nel gruppo. Con uno sguardo concentrato sul futuro, il centrale nerazzurro evidenzia la volontà di sfruttare al massimo questa grande opportunità, senza lasciarsi distrarre da dubbi o incognite. La sua parole trasmettono un senso di compattezza e ambizione in vista della sfida decisiva.

© Internews24.com - Bastoni a Sportmediaset: «Grande occasione, qui per vincere. Sul Barcellona…»

Inter News 24 Bastoni parla alla vigilia di Bologna Inter in Supercoppa: fiducia nel gruppo e futuro senza dubbi per il centrale nerazzurro. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in programma a Riad, Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, facendo il punto sul momento dei nerazzurri, sulle ambizioni nella competizione e sulle voci di mercato che lo riguardano. Il centrale azzurro, punto fermo della difesa interista da diverse stagioni, ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento saudita, ribadendo come la Supercoppa rappresenti un’occasione concreta per tornare ad alzare un trofeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

