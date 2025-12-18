Basta per pietà con le inutili scuse dei giocatori alle curve inferocite
Basta con le scuse patetiche dei giocatori alle curve infuriate. È ora di dire basta alle solite giustificazioni, alle scuse di circostanza che nascondono responsabilità. Basta, anche se il tono sarà ruvido: è il momento di smascherare la superficialità e l’ipocrisia che avvolgono spesso il mondo del calcio in crisi.
Sarò scurrile, ma è l’immedesimazione che me lo impone. Ho bevuto abbastanza per lanciarmi in un’intemerata da fegato e lingua doloranti contro la moda che va tanto tra le squadre in crisi soprattu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: «Qui il pareggio non basta ma la squadra ha fatto due grandi partite. Manca il peso specifico di giocatori che si assumono la responsabilità. Modric? Speriamo domani faccia ca..re»
Leggi anche: Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: «Qui il pareggio non basta ma la squadra ha fatto due grandi partite. Mancato il peso specifico di giocatori che si assumono la responsabilità. Modric? Speriamo domani faccia ca..re»
Basta, per pietà, con le inutili scuse dei giocatori alle curve inferocite - Il rito delle scuse alla curva è diventato un teatrino vuoto: una messinscena di contrizione e rabbia che non produce gioco, non cambia risultati e serve solo a ribadire un cortocircuito grottesco tra ... ilfoglio.it
Il tempo ci cambia dentro e fuori senza pietà … basta guardare una foto e inizia il feedback… Quanta strada ho percorso, quante lacrime e sorrisi e quanti abbracci e guardando quella giovane donna mi chiedo, se davvero ho mai avuto la consapevolezza di n - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.