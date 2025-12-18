Basta complicità | il nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste dedicato agli obiettori di coscienza israeliani

Basta complicità: prosegue il sit-in di Mani Rosse Antirazziste Forlì, dedicato agli obiettori di coscienza israeliani. Per la 38ª settimana, cittadini si raduneranno davanti alla Prefettura giovedì 18 dicembre alle 18, per ribadire il loro impegno e sensibilizzare sull’importanza di rispettare i diritti umani e opporsi alle ingiustizie. Un gesto di solidarietà e protesta che si rinnova con determinazione e passione.

Mani Rosse Antirazziste Forlì prosegue con i sit in di protesta davanti alla Prefettura. Per la 38esima settimana, anche giovedì 18 dicembre, alle 18.15, si svolgerà l'appuntamento settimanale "per tutti coloro che vogliano esprimere il loro dissenso verso il genocidio in corso in Palestina.

