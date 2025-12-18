Bassetti | Influenza quest' anno è tosta con feste di Natale mettiamo bomba nelle case

Quest'anno l'influenza si presenta particolarmente aggressiva, mettendo a dura prova i sistemi sanitari di tutto il mondo. Con le festività natalizie alle porte, è fondamentale adottare le giuste precauzioni per proteggere sé stessi e i propri cari. Restare informati e prevenire è il primo passo per affrontare questa sfida stagionale con serenità e sicurezza.

© Genovatoday.it - Bassetti: "Influenza quest'anno è tosta, con feste di Natale mettiamo bomba nelle case" Quest'anno l'influenza è particolarmente tosta, con alcuni paesi come il Canada che stanno registrando un aumento del 200% dei ricoveri in ospedale. Il virus non è nuovo, si tratta dell'H3N2, ma la colpa sarebbe della variante K che elude vecchi anticorpi e vecchi vaccini. E per il direttore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Torna anche quest’anno a Veroli la magia delle feste con l’organizzazione dei Mercatini di Natale Leggi anche: Influenza, quest'anno il vaccino in Liguria è gratis per tutti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bassetti: Influenza non banale, in ospedale 20enne con pericardite-miocardite; Influenza H3N2, Bassetti dà l'allarme sulla variante che sfugge all'immunità: “Casi gravi anche tra i 20enni; Influenza K in Italia, Pregliasco: «Più casi gravi». Bassetti: «Sintomi durano anche 9 giorni». Chi è a rischio; Influenza, Bassetti: In ospedale 20enne con pericardite-miocardite, giovani vaccinatevi. Bassetti: "Influenza quest'anno è tosta, con feste di Natale mettiamo bomba nelle case" - "La sensazione è che siano veramente tante le persone che hanno l'influenza e il peggio deve arrivare, non so se siamo preparati a un'epidemia del genere - genovatoday.it

Virus influenzale scatena il flunami, allarme Bassetti sulla peggior epidemia d'influenza degli ultimi 40 anni - Il virologo Bassetti sul virus influenzale: "Raramente si era vista una pandemia influenzale così diffusiva e aggressiva già a dicembre" ... virgilio.it

Influenza, Bassetti: «Doppio picco di febbre fino a 40». I sintomi, perché è più contagiosa e come curare - La variante K dell'influenza si sta diffondendo rapidamente in Europa, con un'impennata di ... msn.com

Super virus dell’ #influenza, #Bassetti: “siamo di fronte ad una pandemia, il peggio deve arrivare” x.com

Influenza K in Italia, Pregliasco: «Più casi gravi». Bassetti: «Sintomi durano anche 9 giorni». Chi è a rischio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.