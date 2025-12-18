Basket Tema Sinergia Faenza domina e vince a Jesi | una serata indimenticabile

Una serata da ricordare, quella vissuta a Jesi, dove la passione e la determinazione hanno portato Faenza a dominare il campo e conquistare la vittoria. Un momento di grande emozione che resterà scolpito nei cuori di tifosi e giocatori, testimonianza di una sinergia vincente e di un percorso che si conferma tra i più entusiasmanti del campionato.

Ci sono serate indimenticabili che restano per sempre nella mente e quella vissuta a Jesi è una di quelle. La Tema Sinergia ha giocato una partita fantastica, dettando legge in casa di un’ottima squadra per quaranta minuti, mostrando grande maturità quando i marchigiani hanno provato a rifarsi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

