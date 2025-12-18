Basket l’Olimpia Milano si spegne nell’ultimo quarto e cede al Fenerbahce

L’Olimpia Milano si spegne nell’ultimo quarto e cede al Fenerbahçe, interrompendo una serie di successi contro grandi avversari come Panathinaikos, Virtus Bologna e Real Madrid. Dopo una settimana intensa, la squadra non riesce a mantenere il ritmo e si arrende, lasciando spazio a una sfida che ha dimostrato ancora una volta quanto il cammino in EuroLeague sia impegnativo e ricco di sorprese.

© Oasport.it - Basket, l'Olimpia Milano si spegne nell'ultimo quarto e cede al Fenerbahce Dopo Panathinaikos, Virtus Bologna e Real Madrid, all'Olimpia Milano non riesce il poker in una settimana. La squadra di Peppe Poeta crolla nell'ultimo quarto e cede al Fenerbahce per 87-72 nel diciassettesimo turno di Eurolega. Una sconfitta maturata negli ultimi dieci minuti, con le energie che sono completamente mancate all'Olimpia, che comunque ha dovuto inseguire gli ospiti per tutto il match. In classifica Milano è 9-8 e resta sempre in scia del decimo posto, mentre i turchi si riprendono subito dopo il ko casalingo con il Pana. Milano non ha una buona serata dall'arco (826) e sicuramente le assenze e le incertezze fisiche di alcuni giocatori (soprattutto nel doppio impegno settimanale) si sono fatte sentire.

