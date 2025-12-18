basket la virtus bologna rimane a belgrado per affrontare la stella rossa in eurolega e calare il bis

La Virtus Bologna si prepara a sfidare la Stella Rossa a Belgrado, mantenendo la concentrazione dopo il successo contro il Partizan. Un’altra sfida europea, questa volta in trasferta, per consolidare la posizione in Eurolega. Venerdì sera alle 20:45, i biancoblù scendono in campo in un match cruciale, pronti a dare il massimo e continuare il loro cammino nel torneo continentale.

A circa 48 ore dal successo contro il Partizan Belgrado, la Virtus Bologna rimane nella capitale serba per affrontare l’altra squadra ovvero la Stella Rossa nel venerdì sera di Eurolega per il secondo impegno settimanale – palla a due alle ore 20:45. Dopo il primo ko casalingo della settimana scorsa contro la capolista Hapoel Tel Aviv (74-79) le V-nere hanno rialzato immediatamente la testa con una vittoria convincente contro il Partizan Belgrado (68-86) grazie ai 20 punti di uno scatenato Carsen Edwards e ai 14 punti equamente divisi tra Matt Morgan e Derrick Alston Jr. Il record attuale dei bolognesi è di 8-8 che li colloca in dodicesima posizione per cui ancora in corsa per un posto ai play-in. 🔗 Leggi su Oasport.it

