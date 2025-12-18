Basket Eurolega | a Milano non riesce il bis vince il Fenerbahce

In una serata di Eurolega, Milano si ferma davanti a un avversario ostico. L’EA7 Emporio Armani non riesce a ripetere il risultato positivo di martedì, cedendo il passo al Fenerbahçe tra le mura dell’Allianz Cloud. Una sfida intensa che conferma quanto sia difficile mantenere il ritmo in una competizione così equilibrata e appassionante.

MILANO, 18 dicembre 2025 – L’EA7 Emporio Armani Milano non riesce a bissare il successo di martedì sera contro il Real Madrid nel secondo match settimanale di Eurolega disputatosi all’Allianz Cloud e valevole come diciassettesima giornata di stagione regolare. E’ il Fenerbahce, che riscatta il passo falso contro il Panathinaikos, ad avere la meglio per 72-87 trascinato dai 23 punti di Horton-Tucker. Nelle fila italiane non basteranno cinque uomini in doppia cifra in cui spiccano i diciotto di Armoni Brooks. EA7 costretta ad inseguire per gli interi quaranta minuti. Occorrono sedici secondi ai padroni di casa per rompere il ghiaccio in attacco e a farlo ci pensa Devin Booker. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

