Baseball La Paganelli piazza il colpo | il cubano Medina

© Sport.quotidiano.net - Baseball. La Paganelli piazza il colpo: il cubano Medina Il cubano Medina Luis Garcia (nella foto) è ufficialmente il nuovo pitcher della Paganelli Modena. Un acquisto di peso, di quelli che possono indirizzare le sorti di una stagione. La societa gialloblù è riuscita dopo lunga trattativa a bloccare un lanciatore di altissimo spessore come Medina, conteso da più club in lotta scudetto. Una dimostrazione di come la società punti ad un campionato da grande protagonista. Il merito della trattativa è del consiglio e dal presidente Campioli, che hanno proposto al nuovo manager cubano Ronal Duarte un acquisto di altissimo livello, per un nuovo Modena che vuole decisamente costruire un futuro importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Calcio Serie D. Il Poggibonsi piazza un ‘colpo’ davvero importante. Ingaggiato e già disponibile il trentunenne Giustarini Leggi anche: Schianto surreale in piazza a Cavezzo, 43enne muore sul colpo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Baseball. La Paganelli piazza il colpo: il cubano Medina. Baseball. La Paganelli piazza il colpo: il cubano Medina - Il cubano Medina Luis Garcia (nella foto) è ufficialmente il nuovo pitcher della Paganelli Modena. sport.quotidiano.net

