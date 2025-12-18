Baseball | definito il format e il calendario della Serie A Gold 2026

Il massimo campionato italiano di baseball si prepara a vivere una stagione emozionante con il nuovo format e il calendario ufficiale della Serie A Gold 2026. Il COG ha annunciato le novità che caratterizzeranno il campionato, promettendo spettacolo e sfide coinvolgenti per appassionati e protagonisti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti di uno sport in costante crescita nel nostro Paese.

Verso la stagione 2026, il COG (Comitato Organizzatore Gare) ha reso noto il format e il calendario del massimo campionato italiano di baseball: che prenderà il nome di Serie A Gold. Partirà l’11 aprile e si concluderà nella prima decina dei giorni di settembre Saranno 10 le squadre partecipanti, divise – almeno inizialmente – in 2 gironi da 5 l’uno: partite di andata e ritorno e “un intergirone di sola andata che si svolgono su 2 gare settimanali da 9 inning che si giocano il sabato pomeriggio (con inizio alle 15.00) e sabato sera (con inizio alle 20.00)”. Il calendario e il format della stagione regolare La regular season partirà sabato 11 aprile e proseguirà poi il 18, 25 dello stesso mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

