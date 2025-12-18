Barra la burocrazia tiene chiuso il campo da due anni e nega lo sport ai bambini CorrMezz
Da due anni, a Barra, i bambini sono privati della possibilità di praticare sport a causa di ostacoli burocratici che bloccano l'apertura di strutture e impianti. Non si tratta di mancanza di organizzazione o di risorse, ma di un muro di burocrazia che impedisce a famiglie, educatori e scuole di accedere a spazi fondamentali per il benessere e lo sviluppo dei giovani.
Lo sport negato a Barra da due anni ai ragazzi del quartiere. Scrive il Corriere del Mezzogiorno: “Ma non si tratta di problemi di incuria o di scarsa organizzazione ma è stata la burocrazia che non ha lasciato risposte alle famiglie agli educatori, agli atleti e alle istituzioni scolastiche. E quanto denuncia l’Associazione Polisportiva Partenope che ha sottolineato in una nota come il campetto della scuola Madre Claudia RussoSolimena sia ormai interdetto al rugby. Il campo era stato ristrutturato e riqualificato nel 2016 dalla Partenope in collaborazione con il Comune di Napoli, all’interno di un progetto sportivo ed educativo rivolto ai giovani del territorio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
