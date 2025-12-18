Barra la burocrazia tiene chiuso il campo da due anni e nega lo sport ai bambini CorrMezz

Da due anni, a Barra, i bambini sono privati della possibilità di praticare sport a causa di ostacoli burocratici che bloccano l'apertura di strutture e impianti. Non si tratta di mancanza di organizzazione o di risorse, ma di un muro di burocrazia che impedisce a famiglie, educatori e scuole di accedere a spazi fondamentali per il benessere e lo sviluppo dei giovani.

Lo sport negato a Barra da due anni ai ragazzi del quar­tiere. Scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Ma non si tratta di pro­blemi di incu­ria o di scarsa orga­niz­za­zione ma è stata la buro­cra­zia che non ha lasciato rispo­ste alle fami­glie agli edu­ca­tori, agli atleti e alle isti­tu­zioni sco­la­sti­che. E quanto denun­cia l'Asso­cia­zione Poli­spor­tiva Par­te­nope che ha sot­to­li­neato in una nota come il cam­petto della scuola Madre Clau­dia RussoSoli­mena sia ormai inter­detto al rugby. Il campo era stato ristrut­tu­rato e riqua­li­fi­cato nel 2016 dalla Par­te­nope in col­la­bo­ra­zione con il Comune di Napoli, all'interno di un pro­getto spor­tivo ed edu­ca­tivo rivolto ai gio­vani del ter­ri­to­rio".

