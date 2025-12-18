Bari Luigi De Laurentiis rivela | Campionato in difficoltà Vivarini uomo spogliatoio A gennaio arriveranno cambiamenti Società? Continuo a cercare un socio che mi affianchi
Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, si confida ai microfoni di DAZN, offrendo un quadro sincero sulla squadra e sui progetti futuri. Con parole chiare, il dirigente evidenzia le difficoltà attuali, la figura di Vivarini come punto di riferimento nello spogliatoio e la volontà di rinnovamento a gennaio. Nel suo discorso emerge anche la ricerca di un socio che possa affiancarlo nel progetto biancorosso.
Bari, la rivelazione di Luigi De Laurentiis ai microfoni di Dazn, dove era ospite. Le parole del presidente del Bari e vicepresidente di Serie B Ospite ai microfoni di DAZN all’interno del format Professione Presidente, Luigi De Laurentiis, numero uno del Bari, ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel calcio italiano. Dalla governance della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
