Bari Luigi De Laurentiis rivela | Campionato in difficoltà Vivarini uomo spogliatoio A gennaio arriveranno cambiamenti Società? Continuo a cercare un socio che mi affianchi

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, si confida ai microfoni di DAZN, offrendo un quadro sincero sulla squadra e sui progetti futuri. Con parole chiare, il dirigente evidenzia le difficoltà attuali, la figura di Vivarini come punto di riferimento nello spogliatoio e la volontà di rinnovamento a gennaio. Nel suo discorso emerge anche la ricerca di un socio che possa affiancarlo nel progetto biancorosso.

Bari, si rivede Luigi De Laurentiis e parla del futuro: “Lavoro per un socio estero entro il 2026”; Luigi De Laurentiis sul futuro del Bari: Cerchiamo socio estero. Speriamo di chiudere entro il 2026”.; Parla Luigi De Laurentiis: indetta conferenza stampa allo stadio San Nicola; Nuovi soci per il Bari calcio, la rivelazione di De Laurentiis agli sponsor: «Lavoriamo per chiudere nel 2026».

