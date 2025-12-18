Bari e i trasporti a due velocità | bus verso il futuro sui binari pesano i ritardi

Bari si confronta con un sistema di trasporti diviso tra innovazione e ritardi. Mentre la rete di bus si evolve verso il futuro, le ferrovie restano ancorate a problemi e investimenti limitati. Il bilancio del trasporto pubblico pugliese, secondo il rapporto ‘Pendolaria’ di Legambiente, dipinge un quadro di luci e ombre, evidenziando le sfide e le opportunità di una mobilità ancora in fase di sviluppo.

Una rete di bus in via di modernizzazione, ma pochi investimenti sul fronte ferroviario. È un bilancio in 'chiaro-scuro' quello del Trasporto pubblico pugliese, secondo i dati del report 'Pendolaria', realizzato da Legambiente. Lo studio prende in esame vari aspetti della mobilità regionale, dai.

