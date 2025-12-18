Bari-Catanzaro venerdì 19 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Al San Nicola gol da ambo le parti e probabile pareggio

Venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:30 il San Nicola ospiterà una sfida imperdibile tra Bari e Catanzaro, un match di grande fascino nel diciassettesimo turno di Serie B. Le formazioni, le quote e i pronostici sono pronti a scaldare gli appassionati, con un'attenzione particolare al possibile gol da ambo le parti e a un probabile pareggio. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del calcio italiano.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.