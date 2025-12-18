Bari-Catanzaro venerdì 19 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Al San Nicola gol da ambo le parti e probabile pareggio
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:30 il San Nicola ospiterà una sfida imperdibile tra Bari e Catanzaro, un match di grande fascino nel diciassettesimo turno di Serie B. Le formazioni, le quote e i pronostici sono pronti a scaldare gli appassionati, con un'attenzione particolare al possibile gol da ambo le parti e a un probabile pareggio. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del calcio italiano.
Anticipo di grande interesse quello del diciassettesimo turno di Serie B che vede il Bari di Vivarini affrontare il Catanzaro di Aquilani. Per il momento il tecnico ex Pescara non è ancora riuscito a vincere da quando siede sulla panchina dei galletti: al KO dell’esordio di Empoli sono seguiti 3 pareggi, con la squadra che è in linea di galleggiamento poco sopra alla zona playout. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il Bari punta su Verre. Catanzaro, c'è Nuamah - Il talento del Brescia (23 presenze e una rete), svincolatosi d’ufficio dalla società lombarda che ripartirà dai dilettanti, è diventato un nuovo calciatore del ... corrieredellosport.it
PREVENDITA CHIUSA Quanti tifosi del #Catanzaro a #Bari Il numero definitivo shorturl.at/G4aHQ - facebook.com facebook
#LNPB #SerieBKT // 17a gior. Bari-Catanzaro : 24 i biancorossi convocati x.com
