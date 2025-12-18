Barche della Marineria di Rimini impegnate a pieno regime al mercato pesce fresco fino alla vigilia

Le barche della marineria di Rimini sono già all'opera, portando a terra il miglior pesce fresco del mare. In vista del Natale, il Mercato Coperto si prepara ad accogliere i clienti con prodotti di alta qualità, disponibili da lunedì 22 fino a mercoledì 24 dicembre. Un’occasione speciale per scegliere il pesce più fresco e gustoso, direttamente dai nostri pescatori, prima delle festività natalizie.

Il Mercato Coperto di Rimini si prepara in vista del Natale. La direzione informa che, in via straordinaria e in vista delle festività, si potrà trovare il pesce fresco del nostro mare sui banchi della pescheria del Mercato Coperto a partire da lunedì 22 e sino a mercoledì 24 dicembre in quanto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

