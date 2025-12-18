Barche della Marineria di Rimini impegnate a pieno regime al mercato pesce fresco fino alla vigilia
Le barche della marineria di Rimini sono già all'opera, portando a terra il miglior pesce fresco del mare. In vista del Natale, il Mercato Coperto si prepara ad accogliere i clienti con prodotti di alta qualità, disponibili da lunedì 22 fino a mercoledì 24 dicembre. Un’occasione speciale per scegliere il pesce più fresco e gustoso, direttamente dai nostri pescatori, prima delle festività natalizie.
Il Mercato Coperto di Rimini si prepara in vista del Natale. La direzione informa che, in via straordinaria e in vista delle festività, si potrà trovare il pesce fresco del nostro mare sui banchi della pescheria del Mercato Coperto a partire da lunedì 22 e sino a mercoledì 24 dicembre in quanto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Nonostante le mareggiate di questi giorni le barche fanno il pieno di pesce
Leggi anche: Ladri al mercato del pesce. Forzati i registratori di cassa. Danni in un bar e ristorante
Vele al terzo in porto. Le barche storiche aperte alle visite - Nel fine settimana il porto di Rimini sarà teatro della Festa della Marineria con Vele al terzo. ilrestodelcarlino.it
L'atmosfera incantata al porto di Riccione, con il suggestivo presepe allestito sulle barche storiche della marineria riccionese #nataleariccione #capodannoariccione #portodiriccione #natale2025 #presepemarinaro - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.