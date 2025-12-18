Barcellona biglietti vip già in vendita per il Clasico | si parte da 4mila euro Marca

I biglietti VIP per il tanto atteso Clasico tra Barcellona e Real Madrid sono già disponibili, con prezzi a partire da 4.000 euro. Il Barça, attualmente primo in classifica con un vantaggio di quattro punti, si prepara a tornare nel suo stadio, il Camp Nou, per un match che promette emozioni e spettacolo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e tifosi di tutte le età.

© Ilnapolista.it - Barcellona, biglietti vip già in vendita per il Clasico: si parte da 4mila euro (Marca) Il Barcellona, primo in classifica con quattro punti sul Real Madrid di Xabi Alonso, è tornato da circa un mese nella prossima casa: il Camp Nou. Ma questo ritorno, vista anche la capienza ridotta, ha portato con sé tantissime polemiche a causa della politica dei prezzi adoperata dalla dirigenza del club catalano. Proprio per ovviare a questa capacità limitata del Camp Nou, di fatto, il Barcellona ha aumentato il costo dei tagliandi per assistere alla gare casalinghe. Il picco è stato toccato ovviamente per il " Clasico", la sfida con il Real Madrid del prossimo maggio. Barcellona, ecco cosa si potrà fare con i biglietti vip.

