Baracche per gli operai e tonnellate di tabacco | il blitz nella fabbrica di sigarette contraffatte video
Un'operazione shock ha portato alla luce un vasto giro di sigarette contraffatte, nascosto tra baracche improvvisate all’interno di una fabbrica abusiva. Operai costretti a vivere in condizioni precarie, mentre di giorno si dedicavano alla produzione illegale di grandi quantitativi di tabacco. Un video esclusivo documenta l’incredibile scoperta, evidenziando il grave fenomeno dell’illegalità nel settore.
Costretti a dormire in vere e proprie baracche, costruite dentro alla fabbrica in cui di giorno confezionavano tonnellate di sigarette contraffatte. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Milano in due opifici tra le province di Milano e Pavia. Il giro d'affari, che secondo le Fiamme oro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
