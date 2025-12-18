Bankitalia in 2024 eliminati 6 mld di sofferenze da bilanci banche
Nel 2024, le banche italiane hanno compiuto un passo importante, eliminando circa 6 miliardi di sofferenze dai loro bilanci. Un segnale di ripresa e di maggiore stabilità nel settore finanziario nazionale, che riflette l’impegno delle istituzioni e delle banche nel rafforzare la propria solidità e sostenere la crescita economica del Paese.
Roma, 18 dic. (askanews) – Lo scorso anno sono state eliminate dai bilanci delle banche italiane posizioni a sofferenza per circa 6 miliardi. Il dato, pari a circa 1,4 volte il valore dei nuovi ingressi, è inferiore al 2023 in termini sia assoluti (9 miliardi), sia di incidenza percentuale sulle sofferenze in essere alla fine dell’anno precedente (37% contro il 44%). Lo riporta la Banca d’Italia, aggiungendo che la riduzione rispetto al 2023 è stata determinata principalmente dalle minori cessioni (passate da 5 a 3 miliardi) ed è riconducibile al progressivo ridimensionamento delle consistenze, che ha ridotto le esigenze di cessioni massive. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
