Bankitalia in 2024 eliminati 6 mld di sofferenze da bilanci banche

Nel 2024, le banche italiane hanno compiuto un passo importante, eliminando circa 6 miliardi di sofferenze dai loro bilanci. Un segnale di ripresa e di maggiore stabilità nel settore finanziario nazionale, che riflette l’impegno delle istituzioni e delle banche nel rafforzare la propria solidità e sostenere la crescita economica del Paese.

