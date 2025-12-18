Bancarotta fraudolenta Marito e moglie arrestati
Due persone sono state arrestate per bancarotta fraudolenta, legata al dissesto di una società attiva nel settore della telefonia mobile. L'indagine ha portato alla scoperta di operazioni illecite finalizzate alla distrazione del patrimonio aziendale, evidenziando un grave episodio di frode economica.
Bancarotta fraudolenta di una società che operava nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi di telefonia mobile, con distrazione del patrimonio aziendale. Sono le accuse che ieri hanno condotto in carcere Michele Antonicelli, 50 anni di Sulbiate, e agli arresti domiciliari la moglie, Donatella Nacci, 42 anni, rispettivamente amministratore unico e amministratore di fatto della 3 Store Web srl di Como, dichiarata fallita tre anni fa dal Tribunale di Como con un buco di quasi tre milioni di euro. In carcere è finito anche Nicolò Golia Bedendo, 46 anni di Milano, direttore del consiglio di amministrazione della società statunitense True North Energy, controllante della Box 23 Ltd, a sua volta socio di maggioranza della 3 Store Web. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Bancarotta fraudolenta nell'azienda di famgilia: denunciati marito e moglie
Leggi anche: Gallipoli, blitz nell’ex convento: arrestati marito e moglie con 700 grammi di droga
Bancarotta fraudolenta. Marito e moglie arrestati; Bancarotta, il magnate austriaco Benko condannato a 15 mesi con la condizionale. Assolta la moglie; ? Maxi frode da 30 milioni di euro: 9 fermi e perquisizioni a tappeto; “Bancarotta”, chiesta la condanna di marito e moglie di Alcamo.
Bancarotta fraudolenta: condannato agente immobiliare, assolta la moglie - Un 60enne originario della provincia di Latina, amministratore unico di un’agenzia immobiliare di Riccione fallita nel 2020, è stato condannato dal Tribunale di Rimini a 3 anni e 3 mesi per bancarotta ... altarimini.it
Bancarotta Nsa Motors, marito e moglie indagati. Pagati debiti per 2,3 milioni, poi il crac - La liquidazione giudiziale della Nsa Motors di Sacile, dichiarata dal Tribunale di Pordenone il 22 giugno 2023, è sfociata in un procedimento penale per diverse fattispecie di bancarotta. ilgazzettino.it
Nuova condanna per Benko, assolta la moglie - La decisione dei giudici a Innsbruck: pena di 15 mesi con la condizionale per aver sottratto soldi e gioielli alla massa fallimentare ... rainews.it
Sora, bancarotta fraudolenta marito e moglie in manette. Maxi sequestro
La Guardia di Finanza di Como ha eseguito all’alba tre misure cautelari per bancarotta fraudolenta aggravata: due persone sono finite in carcere, una ai domiciliari - facebook.com facebook
Luigi Dagostino, a processo il re degli outlet per bancarotta fraudolenta x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.