bancarotta fraudolenta marito e moglie arrestati

Due persone sono state arrestate per bancarotta fraudolenta, legata al dissesto di una società attiva nel settore della telefonia mobile. L'indagine ha portato alla scoperta di operazioni illecite finalizzate alla distrazione del patrimonio aziendale, evidenziando un grave episodio di frode economica.

Bancarotta fraudolenta di una società che operava nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi di telefonia mobile, con distrazione del patrimonio aziendale. Sono le accuse che ieri hanno condotto in carcere Michele Antonicelli, 50 anni di Sulbiate, e agli arresti domiciliari la moglie, Donatella Nacci, 42 anni, rispettivamente amministratore unico e amministratore di fatto della 3 Store Web srl di Como, dichiarata fallita tre anni fa dal Tribunale di Como con un buco di quasi tre milioni di euro. In carcere è finito anche Nicolò Golia Bedendo, 46 anni di Milano, direttore del consiglio di amministrazione della società statunitense True North Energy, controllante della Box 23 Ltd, a sua volta socio di maggioranza della 3 Store Web. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

