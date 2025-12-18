Banca Russia | causa a banche Ue su asset

La Banca di Russia ha avviato una nuova iniziativa volta a contrastare l’uso degli asset russi congelati, con particolare attenzione alle banche europee. Questa mossa rappresenta un tentativo di tutelare gli interessi nazionali e limitare le implicazioni finanziarie derivanti dal conflitto. L’azione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra Mosca e l’Unione Europea, con ripercussioni sui mercati e sulla stabilità economica internazionale.

17.58 Nuova iniziativa della Banca centrale russa, per contrastare l'eventuale uso degli asset russi congelati a supporto di Kiev. Nei giorni scorsi depositata la causa Tribunale arbitrale di Mosca contro il fondo belga Euroclear, con la richiesta di risarcimento di 200 miliardi. Oggi,mentre il Consiglio Ue si riunisce sulla questione, la Banca russa avverte che agirà analogamente nei confronti di "banche europee" per il "blocco o utilizzo illegale" dei suoi asset. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Asset russi, Mosca non molla: “La Banca centrale russa farà causa alle banche europee” Leggi anche: Sottrazione asset, Banca Centrale di Russia fa causa a Euroclear Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. UKRAINERUSSIAWAR. Beni russi congelati: la Banca di Russia pronta a intentare causa contro il Belgio. Banche di Giappone e Regno Unito dicono no all’esproprio; Mosca fa causa a Euroclear per i beni congelati, Ue: azione legale priva di fondamento; Banca centrale russa: «Euroclear risarcisca 200 miliardi di euro»; L'Ue approva il blocco degli asset russi, l'ok gelido di Roma. La Banca centrale russa: "Faremo causa per gli asset congelati". Varsavia, "soldi oggi o s" - Nel giorno del Consiglio europeo che deciderà sull'utilizzo degli asset russi congelati, la Banca centrale russa avverte che farà causa alle banche europee nei tribunali arbitrali russi per esse ... msn.com

