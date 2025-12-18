Balneari vademecum di Regione Liguria e Anci Assegnazioni entro l’estate del 2027

La Regione Liguria e Anci hanno pubblicato un vademecum per i balneari, con linee guida sulle gare per le concessioni. L’obiettivo è garantire assegnazioni entro l’estate 2027, offrendo ai Comuni strumenti pratici e consigli utili. L’assessore Scajola sottolinea l’importanza di un documento che supporti gli enti locali nel rispetto delle nuove normative e nelle procedure di assegnazione.

Rassegna stampa. Balneari: vademecum di Regione e Anci, "Assegnazioni entro l'estate 2027"

Più di 150 spiagge liguri accessibili a persone con disabilità presentata la nuova Guida

