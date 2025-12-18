Balneari firmato accordo per il rinnovo delle concessioni

È stato firmato un importante accordo tra geometri, operatori balneari italiani e FIABA, volto al rinnovo delle concessioni e alla semplificazione delle procedure. L’obiettivo è garantire un accesso universale e inclusivo agli stabilimenti balneari, promuovendo un turismo più sostenibile e accessibile a tutti. Un passo avanti per valorizzare il patrimonio costiero italiano e migliorare l’esperienza di visitatori e cittadini.

© 2anews.it - Balneari, firmato accordo per il rinnovo delle concessioni Geometri, operatori balneari italiani e FIABA insieme per semplificare le procedure e garantire l'accessibilità universale degli stabilimenti. Roma, 18 Dicembre 2025 – È stata siglata oggi la convenzione tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), Federbalneari Italia e FIABA ETS (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) per supportare gli operatori balneari nel processo di .

