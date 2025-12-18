Ballando verso la finale Il bilancio di Milly Carlucci spiazza | Ha cambiato le regole

Mentre si avvicina la grande finale di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sorprende con un bilancio inaspettato, sottolineando come le regole del gioco siano cambiate. L’atmosfera si fa sempre più intensa, tra emozioni, sorprese e qualche contraddizione, mentre il programma si prepara a chiudere un’altra stagione ricca di colpi di scena e coinvolgimento.

News Tv, alla vigilia della finale di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, l’atmosfera è carica di bilanci, sorprese e qualche contraddizione. Il dance show di Rai1 si avvia al gran finale dopo una stagione che la stessa presentatrice definisce riuscitissima, pur in un contesto competitivo quanto mai arduo per la tv generalista italiana. Milly Carlucci traccia il bilancio di una stagione ricca di sorprese, polemiche in giuria e concorrenti che hanno fatto discutere il pubblico rivelando anche qualche retroscena bomba senza tirarsi indietro anche sulle questioni più spinose. Leggi anche: Fedez e Marco Masini, giallo sulla cover di “Tv Sorrisi e Canzoni” per Sanremo: è bufera sui due big Leggi anche: Enrico Ruggeri, la notizia dall’ospedale: cosa succede Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) Share e sociale: il bilancio di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Tvzap.it

