Ballando con le stelle Milly Carlucci | Ho la miglior giuria che ci sia in tv

Milly Carlucci esprime tutta la sua soddisfazione per questa edizione di Ballando con le stelle, sottolineando la qualità della giuria. Con entusiasmo, la conduttrice ribadisce quanto sia fortunata ad avere il team di giudici più competente e appassionato che la televisione possa offrire, contribuendo al successo dello show oltre i numeri e gli ascolti.

E' più che soddisfatta Milly Carlucci di questa edizione di Ballando con le stelle che ritiene sia andata benissimo, aldilà degli ascolti. Ha poi espresso il proprio pensiero per ogni concorrente, mostrando apprezzamenti, in particolare, per Francesca Fialdini e Barbara d'Urso.

Ballando, Milly Carlucci: "La giuria? Libera, nessun copione. D'Urso? La rivelazione di quest'anno"

Milly Carlucci e il bilancio di Ballando con le Stelle: "Fognini il più simpatico, Magnini ha lavorato sodo" - La conduttrice ha parlato dei concorrenti di questa edizione del programma: "Barbara D'Urso è stata una rivelazione" Sabato sera su Rai 1 ci sarà la finale di Ballando con le Stelle 2025

