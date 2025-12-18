Bagni pubblici a pagamento anche per noi si alza la protesta dei titolari del mercatino

I commercianti del mercatino natalizio di piazza Cavalli si scagliano contro l’Amministrazione, lamentando il pagamento obbligatorio anche per l’uso dei bagni pubblici. Oltre al canone, si trovano a dover sostenere costi aggiuntivi, alimentando la loro frustrazione e la protesta. La questione mette in evidenza le difficoltà degli operatori e il clima di tensione tra commercianti e amministrazione comunale in un periodo già complesso.

© Ilpiacenza.it - «Bagni pubblici a pagamento anche per noi», si alza la protesta dei titolari del mercatino «Oltre al canone, ci tocca pagare anche per usufruire dei bagni pubblici». Un nutrito numero di commercianti che sono ospitati nelle casette di legno in piazza Cavalli del tradizionale mercatino natalizio se la prende con l’Amministrazione comunale. I bagni pubblici sotto Palazzo Mercanti sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: La denuncia dei turisti: "Bagni pubblici ko" Leggi anche: Dopo piazzale Rosselli, bagni pubblici anche a Villa Bonfiglio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. «Bagni pubblici a pagamento anche per noi», si alza la protesta dei titolari del mercatino - Un gruppo di loro si rivolge al Comune: «Oltre al canone ci tocca pagare anche per usufruire dei bagni pubblici nel corso dell’intera giornata» ... ilpiacenza.it

Giubileo, in arrivo 21 nuovi bagni pubblici: si pagherà con carta di credito - La nuova veste assunta dai bagni pubblici è stata oggetto di una recente commissione congiunta, ambiente e turismo. romatoday.it

Bagni pubblici nelle ville storiche, si accede con la carta di credito. Fioccano le proteste - Solo chi ha una carta del circuito Visa o Mastercard, può usare il pos che, al posto della chiave, consente di accedere ... romatoday.it

Il custode di bagni pubblici della piazza è stato aggredito da un balordo che l’ha colpito ripetutamente e gli ha rubato soldi e fede in oro. L’aggressore è noto nell’area del centro ed è anche conosciuto dalle forze dell’ordine - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.