Bagni autopulenti a Como incassati 14.645 euro in un anno | ecco quanto mese per mese

Scopri come i bagni autopulenti a Como hanno generato 14.645 euro in un solo anno. Il Comune ha reso noti gli introiti mensili derivanti dall’utilizzo di queste strutture innovative, simbolo di modernità e praticità per cittadini e visitatori. Un esempio di come l’innovazione possa contribuire al bilancio comunale, migliorando al contempo i servizi offerti alla comunità.

