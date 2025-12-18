Bagni autopulenti a Como incassati 14.645 euro in un anno | ecco quanto mese per mese
Scopri come i bagni autopulenti a Como hanno generato 14.645 euro in un solo anno. Il Comune ha reso noti gli introiti mensili derivanti dall’utilizzo di queste strutture innovative, simbolo di modernità e praticità per cittadini e visitatori. Un esempio di come l’innovazione possa contribuire al bilancio comunale, migliorando al contempo i servizi offerti alla comunità.
Il Comune di Como ha accertato gli introiti 2025 derivanti dall’utilizzo dei bagni automatici autopulenti installati sul territorio comunale. La tariffa in vigore è di 50 centesimi per accesso e l’importo complessivo comunicato dalla ditta incaricata, che provvederà al versamento entro fine anno. 🔗 Leggi su Quicomo.it
