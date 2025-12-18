Bacino dell’Aspio lavori per garantire la sicurezza

Garantire la sicurezza del territorio è una priorità fondamentale. Sul bacino dell’Aspio, i nostri sforzi si traducono in interventi mirati e investimenti concreti, con l’obiettivo di proteggere le comunità e preservare il patrimonio naturale. Una responsabilità politica che assume un valore strategico, perché la tutela del territorio è il fondamento di uno sviluppo sostenibile e duraturo.

© Ilrestodelcarlino.it - Bacino dell'Aspio, lavori per garantire la sicurezza "La sicurezza del territorio non è un'opzione, è una responsabilità politica. Sul bacino dell'Aspio stiamo lavorando con una visione chiara e investimenti concreti". Queste le parole dell'assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa, Tiziano Consoli, intervenuto ieri mattina all'ultimo tavolo tecnico organizzato per il 2025 dal Consorzio di Bonifica Marche, nella sede dell'ente nel capoluogo. Un incontro focalizzato sul territorio del Bacino dell'Aspio, area fragile dal punto di vista idrogeologico ma al contempo fortemente antropizzata, con una ricca zona industriale e numerose abitazioni e attività commerciali.

BACINO DELL’ASPIO: REGIONE E CONSORZIO INSIEME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Questa mattina, l’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Tiziano Consoli ha partecipato, presso la sede di Ancona del Consorzio, all’ - facebook.com facebook

Bacino dell'Aspio, Regione e consorzio insieme per ridurre il rischio idrogeologico. Tavolo tecnico, gli interventi nel bacino idrografico tra Castelfidardo e Osimo #ANSA x.com

