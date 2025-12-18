Baby gang e social | la generazione che confonde la realtà con lo schermo

Tra social e realtà, una generazione si confronta in un confine sottile. Il 5 dicembre 2020, piazza del Pincio a Roma si trasformò in un palcoscenico di tensioni tra giovani, dove il virtuale e il reale si sovrapposero in un episodio che avrebbe lasciato il segno. Un’immagine di come internet possa influenzare comportamenti e dinamiche sociali, creando nuove sfide e riflettendo i mutamenti della nostra società.

Il 5 dicembre 2020, nel cuore di Roma, in piazza del Pincio, un sabato pomeriggio come tanti altri si trasformò in un’immensa sfida tra giovani, che si erano dati appuntamento sui social e in chat per suonarsele di santa ragione. Il tutto, senza un apparente motivo. Partendo dalla maxi rissa che coinvolse una sessantina di ragazzi – quasi tutti minorenni – il programma *Psiche Criminale*, in onda sul canale 122 *Fatti di Nera*, ha approfondito le tematiche dei minori sul web. Da Telegram, Instagram e WhatsApp era partito l’insolito appuntamento per gli adolescenti che si affrontarono (e soprattutto si filmarono) al Pincio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

