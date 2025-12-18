Babel Nova | l' associazione Jamafrica Aps si presenta alla città
Scopri Babel Nova, l’evento che dà il via alle attività di Jamafrica Aps a Brindisi. In collaborazione con Brindisi Tabernacle Aps e la Comunità Africana, questa serata inaugurale celebra la ricchezza culturale e le tradizioni africane, invitando la città a condividere un momento di scoperta e condivisione. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di musica, arte e cultura, segnando un nuovo capitolo di inclusione e scambio.
BRINDISI - L'associazione “Jamafrica”, in collaborazione con Brindisi Tabernacle Aps e la Comunità Africana di Brindisi ha organizzato la serata inaugurale intitolata “Babel Nova”, un evento culturale che segna l'inizio ufficiale delle attività dell'associazione. “Babel Nova” è un “traguardo e un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
