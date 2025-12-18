Babel Nova | l' associazione Jamafrica Aps si presenta alla città

Scopri Babel Nova, l’evento che dà il via alle attività di Jamafrica Aps a Brindisi. In collaborazione con Brindisi Tabernacle Aps e la Comunità Africana, questa serata inaugurale celebra la ricchezza culturale e le tradizioni africane, invitando la città a condividere un momento di scoperta e condivisione. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di musica, arte e cultura, segnando un nuovo capitolo di inclusione e scambio.

