Babbo Natale in corsa Sport festa e solidarietà
Busto Garolfo si trasforma in un pop-up di allegria e solidarietà, con Babbo Natale protagonisti in corsa. Domenica mattina, tra sport e festa, la città si anima con la Babbo Runn, un evento che unisce divertimento e solidarietà in un clima di gioia condivisa. Un'occasione speciale per vivere una giornata all’insegna dello spirito natalizio e della partecipazione comunitaria.
Busto Garolfo si veste di rosso e si prepara a vivere una giornata di festa, sport e solidarietà con la Babbo Runn, la corsa dei Babbi Natale in programma domenica dalle 9.30 alle 16.30. Quella che era nata come una semplice corsa amatoriale natalizia è diventata oggi un grande evento di comunità, capace di coinvolgere l'intero paese e di andare ben oltre la dimensione sportiva. L'iniziativa è organizzata dalla Asd Running Bustese con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e con Ccr Insieme Ets. Partenza e arrivo saranno ospitati presso la sede della Bcc, in via Manzoni 50, cuore pulsante di una giornata che promette emozioni per grandi e piccoli.
