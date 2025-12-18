Babbo Natale entra in Pediatria con doni e sorrisi

Ogni anno, dall’1989, l’ospedale si riempie di magia e allegria grazie alla visita di Babbo Natale. Con doni e sorrisi, il caro vecchio porta un pizzico di felicità ai piccoli ricoverati nei reparti di Ostetricia e Pediatria, regalando momenti speciali e un calore natalizio che rende più lieve ogni attesa.

Anche quest'anno l' ospedale ha accolto la tradizionale visita di Babbo Natale, un'iniziativa che dal 1989 porta ogni anno lo spirito natalizio tra i piccoli ricoverati dei reparti di Ostetricia e Pediatria. L'evento è promosso e organizzato dal Centro Diritti del Malato, in collaborazione con l' Asl Toscana centro e realizzato grazie ai doni offerti dal Gruppo Conad Nord Ovest. Il direttore generale dell'Asl Toscana centro, Valerio Mari, nei panni del Babbo Natale speciale, insieme all'assessora regionale alla salute Monia Monni, hanno personalmente consegnato i regali ai bambini ricoverati e ai genitori dei neonati, regalando un momento di gioia a chi trascorrerà le festività in ospedale.

