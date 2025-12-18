Babbo Natale al San Giovanni di Dio giochi e sorrisi per i bambini in pediatria e le mamme in maternità

Una mattina speciale all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove Babbo Natale e il suo elfo hanno portato giochi, sorrisi e emozioni ai piccoli pazienti in pediatria e alle mamme in maternità. Un gesto di solidarietà e calore che ha lasciato un ricordo indelebile, illuminando il cuore di grandi e piccini con la magia del Natale.

Una mattinata di sorrisi, emozioni e piccoli gesti capaci di lasciare il segno. Anche quest’anno Babbo Natale, accompagnato da un elfo, ha fatto tappa all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento regalando momenti di gioia ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria e alle mamme del reparto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Babbo Natale entra in Pediatria con doni e sorrisi Leggi anche: San Donato di Arezzo, l’invasione festosa dei Babbo Natale in moto per portare doni ai bambini ricoverati in Pediatria Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Natale: il calendario degli eventi dal 12 dicembre al 12 gennaio; Mercatini di Natale di San Giovanni Bianco; Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre; L'Antica Fiera di Santa Lucia accende il Natale di San Giovanni in Marignano. NATALE San Giovanni Rotondo: al Capuano al via “Natale al Museo” - Fino al 6 gennaio 2026, il Museo Capuano di San Giovanni Rotondo diventa il cuore pulsante delle celebrazioni natalizie ... statoquotidiano.it

Natale al museo a San Giovanni Rotondo - SAN GIOVANNI ROTONDO: AL MUSEO CAPUANO SI ACCENDE LA MAGIA DEL “NATALE AL MUSEO” TRA TRADIZIONE, ARTIGIANATO E MUSICA Fino al 6 gennaio, un mese di eventi ... ilsipontino.net

Natale al Museo Capuano di San Giovanni Rotondo: il programma degli eventi - La magia delle festività natalizie abbraccia la storia e le tradizioni locali con la rassegna ‘Natale al Museo’. foggiatoday.it

Pescara: gli alunni delle elementari in ufficio postale per le letterine a Babbo Natale. Clienti molto speciali nell’ufficio postale di Pescara Centro, dove circa cinquanta a alunni dell’Istituto paritario “Eugenia Ravasco” sono arrivati nella sede di corso Vittorio Em - facebook.com facebook

Haaland diventa Babbo Natale per un giorno. VIDEO #SkySport #Haaland x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.