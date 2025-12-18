Babbo Natale al Bambino Gesùfa visita ai bimbi
Il sorriso di Babbo Natale illumina il cuore dei piccoli ricoverati all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Con un ingresso speciale, porta gioia e speranza tra le corsie, regalando momenti di magia e conforto ai bambini che affrontano sfide quotidiane. Un gesto di affetto e solidarietà che ricorda quanto il calore umano possa fare la differenza, rendendo questa stagione ancora più speciale.
Babbo Natale ha fatto visita ai bambini ricoverati all’ospedale Bambino Gesù di Roma con un ingresso ad effetto. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
