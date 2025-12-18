Babbi Natale in Vespa invadono Arezzo | corteo solidale per grandi e piccoli

Il 20 dicembre, Arezzo si anima con il raduno “Babbi Natale in Vespa”, un corteo ricco di allegria e solidarietà promosso dal Vespa Club. Un viaggio natalizio che coinvolge grandi e piccoli, con tappe al Luna Park e al parco del Prato, per regalare un sorriso a tutta la comunità e condividere lo spirito festivo in modo divertente e solidale.

© Lortica.it - Babbi Natale in Vespa invadono Arezzo: corteo solidale per grandi e piccoli Sabato 20 dicembre torna ad Arezzo il raduno "Babbi Natale in Vespa": un corteo festoso e solidale promosso dal Vespa Club Arezzo, con tappe al Luna Park e al parco del Prato, dedicato ai bambini e alle famiglie. Una carovana di Babbi Natale in Vespa attraverserà vie e piazze di Arezzo nel pomeriggio di sabato 20 dicembre. Torna infatti il tradizionale raduno natalizio promosso dal Vespa Club Arezzo, organizzato in sinergia con la Fondazione Arezzo Intour, che unisce la passione per le due ruote allo spirito di festa, solidarietà e condivisione tipico del periodo natalizio. I partecipanti, vestiti da Babbo Natale e con le Vespe addobbate a tema, distribuiranno caramelle e dolciumi ai bambini, regalando momenti di stupore e allegria alle famiglie.

