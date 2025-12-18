azienda consortile b02 inaugurazione nuova sede centro famiglia kairos a paduli

Lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 12:00 si terrà l’inaugurazione della nuova sede del Centro Famiglia Kairos, un importante servizio dell’Azienda Speciale Consortile B02. Situata in via Nicola Marcarelli a Paduli, questa struttura rappresenta un passo avanti per offrire supporto e servizi alle famiglie della comunità. Un momento di crescita e innovazione che rafforza l’impegno dell’azienda nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà inaugurata lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 12:00 la nuova sede del Centro Famiglia Kairos, servizio dell’Azienda Speciale Consortile B02, situata in via Nicola Marcarelli a Paduli. Gli spazi sono stati messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per rafforzare la rete territoriale di sostegno alle famiglie. Il Centro Famiglia Kairos svolge un ruolo fondamentale nel territorio, offrendo supporto alla genitorialità, laboratori educativi, attività di orientamento, momenti di socializzazione e accompagnamento nei piccoli e grandi bisogni delle famiglie. La giornata inaugurale sarà aperta a tutti con laboratori di pasticceria e merenda gratuita, pensati per vivere un pomeriggio conviviale e inclusivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

