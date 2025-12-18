© Today.it - Avvelena 30 pazienti e ne uccide 12: ergastolo per il "dottor morte"

Condanna all'ergastolo per il "dottor morte". Questa la pena inflitta nei confronti di Frédéric Péchier il medico anestesista di 53 anni accusato di aver consapevolmente avvelenato 30 pazienti, di età compresa tra i 4 e gli 89 anni, 12 dei quali sono morti, tra il 2008 e il 2017 in due cliniche. 🔗 Leggi su Today.it

